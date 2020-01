L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Ferdinando Sforzini, attaccante del Palermo. E alla doppia cifra? «Non mi pongo limiti. Sì, si può fare, se penso che giocando poco ho segnato 3 gol e ho avuto due occasioni nette con San Tommaso e Roccella, significa che ho costruito 5-6 palle gol. Non mi sono mai demoralizzato perché ho visto che ci sono». L’intesa con Floriano? «Non ha bisogno di presentazioni, è un giocatore da B che è sceso in D per due anni di fila e fa la differenza. Quanto di meglio ci fosse sul mercato».