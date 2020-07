Accertate le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di ripescaggio precedentemente stabiliti dal Dipartimento Interregionale con proprio C.U. 117 del 25/06/2020; – esaminata la documentazione pervenuta presso la sede del Dipartimento Interregionale nei suddetti termini; – visto il parere positivo dell’istruttoria da parte della CO.VI.SO.D relativo alla documentazione presentata da ciascuna Società;

DELIBERA

la graduatoria di eventuale ripescaggio per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2020/2021, che risulta come di seguito indicata, secondo le tabelle punteggi riportate nei C.U. n. 114 del 19/06/2020 del Dipartimento Interregionale e C.U. n. 325 del 19/06/2020 della L.N.D.: SOCIETA’ SERIE D RETROCESSE s.s. 2019/2020

1) SAMMAURESE punti 68.5

2) VADO punti 65.5

3) NARDO’ punti 62

4) FRANCAVILLA punti 55

5) CILIVERGHE M. punti 51

6) LEVICO TERME punti 50

7) VIGASIO punti 49

8) AVEZZANO punti 46

9) LIGORNA punti 45

10) FEZZANESE punti 43

11) POMEZIA punti 39

12) CITTA DI ANAGNI punti 38

13) SANGIUSTESE punti 36

14) INVERUNO punti 34

15) POL.BUDONI punti 30

16) TUTTOCUOIO punti 18.5

17) CHIETI punti 11

SOCIETA’ SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATO DI ECCELLENZA s.s. 2019/2020

1) CORTICELLA punti 39.5

2) SINALUNGHESE punti 36

3) ST.GEORGEN punti 33

4) PORTOGRUARO punti 30

5) REGGIO MEDITERRANEA punti 28.5

6) LUMEZZANE punti 26

7) TORVISCOSA punti 21

8) PALMESE punti 18

9) ANCONITANA punti 17

ALTRE SOCIETA’ DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA s.s. 2019/2020

1) SORA punti 20

2) BARLETTA punti 11

3) AKRAGAS punti 9

Così come previsto dal C.U. n. 1 dell’1/07/2020 della L.N.D. e dal C.U. n. 1 dell’1/07/2020 del Dipartimento Interregionale, di seguito si riportano le modalità per l’eventuale ripescaggio al Campionato di Serie D stagione sportiva 2020/2021: – per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2020/2021 si terrà conto della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale fra le Società retrocesse dal Campionato di Serie D stagione sportiva 2019/2020 e della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. tra le Società seconde classificate del Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2019/2020. In caso di vacanza di organico, secondo quanto stabilito dal Dipartimento Interregionale e dalla L.N.D., saranno ammesse in ordine alternato due Società retrocesse dal Campionato di Serie D 2019/2020, seguendo la graduatoria, di cui al presente Comunicato Ufficiale, predisposta dal Dipartimento Interregionale ed una Società tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2019/2020, secondo la graduatoria, di cui al presente Comunicato Ufficiale, predisposta dalla L.N.D.. Le Società interessate potranno far pervenire eventuali osservazioni relative esclusivamente alla attribuzione dei punteggi sopraindicati entro e non oltre il giorno 27/07/2020 ore 16.00, utilizzando tassativamente, per la spedizione un indirizzo di posta elettronica certificata, da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento Interregionale: interregionale@pec.it Decorso tale termine le graduatorie si intenderanno definitive.