Il coronavirus continua a circolare in Romania. Nonostante la nuova legge sulla quarantena approvata dal Parlamento rumeno ed entrata in vigore il 21 luglio, nel paese della penisola balcanica è ancora record di contagi. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 1.030 su 24.87 test effettuati. In aumento anche rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 994. Quello registrato oggi è il numero più alto di contagi dall’inizio della pandemia che porta il totale dei casi a quota 40.163. Contando anche i 27 nuovi decessi, che portano a 2.101 il numero delle vittime, la Romania resta il Paese dei Balcani maggiormente colpito dalla pandemia. Nel villaggio di Cartojani, provincia di Giurgiu, nell’estremo sud del paese, come riporta “Il Messaggero”, si è registrata la media di oltre 3 casi al giorno su 1.000 abitanti nell’ultima settimana, al punto che è stato costretto a intervenire il governo di Bucarest imponendo la quarantena in tutto il villaggio. La misura è stata presa per 14 giorni e prevede spostamenti limitati degli abitanti e la mascherina obbligatoria negli spazi pubblici.