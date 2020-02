Nell’ultimo turno di Serie D c’è stata la straripante vittoria del Sorrento che nel girone C ha battuto il Casarano per 7-0. Raramente in un match si vede un risultato del genere, è capitato anche al Palermo che un po’ di tempo fa ha battuto il Corigliano per 6-0, ed è stata l’unica del suo girone. Di seguito tutte le partite che sono terminate in Serie D con un punteggio così rotondo in questa stagione:

GIRONE A: 10^ Giornata, Prato-Verbania 5-0 – 20^ Giornata, Caronnese-Fezzanese 6-3

GIRONE B: 9^ Giornata, Seregno-Castellanzese 5-0

GIRONE C: 4^ Giornata, San Luigi-U. Clodiense 1-6 – 8^ Giornata, San Luigi-Adriese 1-6 – 16^ Giornata San Luigi-U. Feltre 0-7 – 21^ Giornata Ambrosiana-Tamai 5-0

GIRONE D: 5^ Giornata Alfonsine-Breno 0-6 – 22^ Giornata, Calvina-Progresso 5-0

GIRONE E: 5^ Giornata, Scandicci-Grassina 6-0 – 6^ Giornata, Foligno-Tuttocuoio 5-0

GIRONE F: 8^ Giornata, A.T. Fiuggi-Giulianova 6-0 – 20^ Giornata, Chieti-Porto S’Elpidio 0-5 – 21^ Giornata, O.Agnonese-Chieti 5-0

GIRONE G: 2^ Giornata, Turris-P.C.T. Sapienza 6-0 – 24^ Giornata, Turris-Budoni 6-1

GIRONE H: 8^ Giornata, Francavilla-Agropoli 5-0 – 9^ Giornata, Gravina-Agropoli 5-0 – 11^ Giornata, Taranto-Agropoli 5-0 – 19^ Giornata, A. Cerignola-F. Andria 6-3, 24^ Giornata, Sorrento-Casarano 7-0

GIRONE I: 10^ Giornata, Palermo-Corigliano 6-0