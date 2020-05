Intervenuto ai microfoni di “Latina Oggi”, Antonio Terracciano, presidente del Latina, club che milita in Serie D, ha parlato del futuro della sua squadra. «Siamo pronti a ripartire, ma dalla Lega Pro. Alla luce di quanto sta accadendo e, soprattutto, di quanto accadrà nel dopo emergenza Covid-19 abbiamo tutti i requisiti per ambire ad un campionato superiore alla Serie D. In questo periodo di stallo non siamo stati certo con le mani in mano. L’attuale campionato verrà cancellato e io spero in una riforma. Se poi l’anno prossimo dovessimo ripartire dalla D, lo faremo, di certo noi non abbiamo intenzione di fermarci. Latina però ha tutte le credenziali per ambire a una categoria superiore».