Stando al focus riportato da “Notiziedicalcio.com” il Palermo è la miglior squadra da trasferta di tutto il campionato dilettantistico. In undici partite di campionato giocate fuori casa, la squadra di Pergolizzi ha totalizzato la bellezza di 29 punti, con una media di 2.64 punti a partita. Seconda in classifica la Turris, capolista imbattuta del girone G, che ha una media di 2.33 punti a partita con 28 punti in 12 partite; chiude il podio la seconda in classifica del girone C, l’Ostiamare, che in 13 partite lontano da casa ha collezionato 30 punti.