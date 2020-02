Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari, ha reso note le proprie decisioni riguardanti il Girone I di serie D. Oltre al reclamo per la gara Troina-Marina di Ragusa, ci sono ben 8 giocatori squalificati. Di seguito le decisioni:

PREANNUNCIO DI RECLAMO

TROINA – MARINA DI RAGUSA Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.S.D.MARINA DI RAGUSA avverso l’ esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 26/ 2/2020

GIUFFRIDA WALTER (TROINA) Per avere, dopo essersi allontanato dalla propria area tecnica, discusso animatamente con un sostenitore della squadra avversaria. ( R A – R AA )

ALLENATORI

SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE

AGOVINO MASSIMO (F.C.GIUGLIANO 1928) Per avere rivolto espressioni ingiuriose e intimidatorie all’indirizzo della Terna Arbitrale. ( R A – R AA )

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MARCHETTI ALESSANDRO (F.C.MESSINA)

SAVONAROLA GIUSEPPE (ASD CITTA DI ACIREALE)

MBAYE IBRAHIME (A.S.D ROCCELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

GAGLIARDI MATTIA (CASTROVILLARI CALCIO)

CANNINO FRANCESCO (CITTA DI ACIREALE 1946)

IMPAGLIAZZO ANDREA (F.C.GIUGLIANO 1928)

CANDIANO MAIKO (MARSALA CALCIO A R.L.)

FERCHICHI HOUSEM (MARSALA CALCIO A R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SANGIORGIO ALESSIO (LICATA CALCIO)

MANNONE ANTONINO (SAN TOMMASO CALCIO)

DAQOUNE ZAKARIA (TROINA).