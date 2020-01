Tramite il proprio sito ufficiale la LND, ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo. Di seguito le sanzioni riguardanti il Girone I:

AMMENDA:

Euro 1.500,00 CITTA DI ACIREALE 1946 Per avere propri sostenitori, lanciato alcune monete sul terreno di gioco, due delle quali sfioravano un A.A.

Euro 500,00 CALCIO BIANCAVILLA 1990 Per la indebita presenza, nel corso dell’intervallo, di una persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, che rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BONACCORSI SAMUELE (CALCIO BIANCAVILLA 1990) Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

KHORIS JONIS (ROCCELLA) Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ORLANDO GIULIO (CITTA DI ACIREALE 1946)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR

SAVANAROLA GIUSEPPE (CITTA DI ACIREALE 1946)

MARTINELLI ALESSANDRO (PALERMO S.S.D.A R.L.)