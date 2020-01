Jesus Suso e il Milan si salutano. Il calciatore torna nella sua patria Spagna per accasarsi al Siviglia. L’esterno è già arrivato a Siviglia e ad accoglierlo c’era l’ex ds della Roma Monchi. Il calciatore si trasferirà in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto a una cifra tra i 21 e 22 milioni, che scatterà al raggiungimento di un tot di presenze e la qualificazione in Champions League. In alto la foto di Calciomercato.com