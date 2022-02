Come si legge su “SerieD24.it” dopo l’esclusione dalla Serie D dell’FC Messina, la stessa sorte è toccata anche a un’altra squadra siciliana, dopo pochi mesi: la Leonzio è ufficialmente esclusa dal campionato. Iscritta al girone B di Eccellenza siciliana, dopo la rifondazione all’inizio di questa stagione, l’esclusione è arrivata con l’ultimo comunicato del Comitato Regionale siciliano della LND.

I bianconeri di Lentini non hanno presentato la squadra per il secondo match consecutivo, il 9 febbraio scorso per la gara contro la Real Siracusa Belvedere. La LND Sicilia ha disposto tutto dopo la seconda rinuncia del club. Dunque, ha provveduto nell’ultimo comunicato a ufficializzare l’esclusione della squadra da tutti i tornei. Squadra smantellata nelle ultime settimane, dunque il destino era praticamente segnato. Ora sono tutti liberi di trovare una nuova sistemazione.

Ecco la nota:

“Si dà atto che la gara a margine (Leonzio-Real Siracusa Belvedere, ndr) non è stata disputata a causa della mancata presentazione della squadra Leonzio, per cui, visto l’art. 53 delle N.O.I.F., si assegna gara perduta per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di 3.000 euro (seconda rinuncia)“, ha precisato il C.R. siciliano, seguendo il regolamento inizialmente”