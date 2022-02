La storia delle 42 persone accusate di aver truffato le assicurazioni, inscenando finti incidenti stradali con, in alcuni casi, fratture di braccia e gambe provocate ad arte per incassare il premio, sta per diventare un film.

Come si legge su “PalermoToday” a quasi tre anni dal blitz, a Palermo, sono iniziate in questi giorni le riprese del film “Spaccaossa”, della Tramp Limited, diretto dal regista Vincenzo Pirrotta.

La pellicola è ispirata proprio alle vicende di cronaca. “Abbiamo fatto over!”, così dicevano i componenti della banda nelle intercettazioni utilizzando il gergo delle scommesse sportive per dire che sarebbero riusciti a mettere a segno una truffa remunerativa. Raggiri che, come ricostruito dai carabinieri a maggio del 2019, sarebbero stati legati a finti incidenti stradali, inscenati però con vittime vere, disposte a farsi rompere letteralmente le ossa per incassare poi le somme dalle assicurazioni. L’inchiesta era stata chiamata proprio “Over”.