Serie D: il Siracusa ne fa due all’Acireale e si prende la vetta. Vince la Reggina, risultati e classifica aggiornata

E’ terminato il turno valevole per il campionato di Serie D Girone I. Il Siracusa si prende la vetta: bastano le due reti realizzate nel primo tempo ad un Acireale imballato. Vince la Reggina in casa dell’Enna, così come il Licata sul Sant’Agata.

Risultati Serie D, 8ª giornata

Akragas-Ragusa 2-2

Licata-Sant’Agata 2-0

Nissa-Sancataldese 3-3

Paternò-Igea Virtus 1-0

Pompei-Locri 0-0

Sambiase-Castrumfavara 1-1

Siracusa-Acireale 2-0

Vibonese-Scafatese 3-1

Enna-Reggina 0-4

CLASSIFICA

Siracusa 18

Scafatese 17

Vibonese 17

Reggina 16

Locri 13

Paternò 12

Igea Virtus 11

Pompei 10

Sant’Agata 10

Sambiase 10

Castrumfavara 9

Enna 9

Nissa 8

Ragusa 8

Sancataldese 8

Licata 8

Akragas 5

Acireale 5