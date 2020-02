Acireale-Roccella, match valido per la 24esima giornata di Serie D Girone I, potrebbe non giocarsi domenica come stabilito. Infatti a causa di motivi di ordine pubblico dovuti al carnevale della città in provincia di Catania, il match potrebbe essere anticipato a sabato o potrebbe essere rinviato a data da destinarsi, probabilmente tra lunedì 17 e mercoledì 19 febbraio. Nei prossimi giorni si avranno novità dalla Prefettura di Catania sul possibile rinvio della partita.