Tra le squadre di Serie D che fino ad adesso hanno fatto più fatica a trovar la via della rete nei rispettivi gironi, figura come peggior attacco della D l’Agropoli (girone H) che ha siglato appena 13 reti in 25 gare (0.52 gol a partita), che precede quello dell’Alfonsine (girone D), con 15 gol in 25 gare (0.6 reti a partita). Al terzo posto delle squadre che hanno segnato meno c’è il Dro (girone C), con 17 gol in 27 partite (media di 0.63 a partita). Pochi gol anche per l’Avezzano con 16 reti in 25 gare (Girone F), la Gelbison (Girone H), con 0.72 reti a partita, il Tuttocuoio (0.76 gol a partita) ed il Milano City (21 gol in 27 partite). Chiudono questa particolare classifica il Verbania (0.79 gol a partita), Ponsacco e Roccella (entrambe a 0.8 gol a partita), quest’ultima militante nel girone I.