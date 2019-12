Secondo quanto evidenziato da “Goalsicilia.it”, dopo la fine della prima parte di stagione, arriva il momento di analizzare tutte le statistiche anche per la Serie D girone I. Una particolare statistica vede ben tre calciatori di tre squadre siciliane ad occupare il podio in riferimento alla giovane età in cui hanno calcato per la prima volta i campi d quarta divisione italiana. Si tratta rispettivamente di Christian Vellutato del Marsala, sceso in campo a 15 anni e 5 mesi, Santapaola del Fc Messina che ha esordito a 15 anni e 10 mesi, poi Marcellino del Biancavilla con 16 anni e 11 mesi. Sul podio degli “over” troviamo Branicki del San Tommaso con 37 anni, il rosanero Mario Alberto Santana con 37 anni e 11 mesi, ed infine Manzo del Giugliano sceso in campo a 39 anni e 5 mesi.