Domenica di recuperi per il Girone I della Serie D: vittoria dell’Acireale sul campo del Rotonda. Successi anche per Roccella e Dattilo, i trapanesi inguaiano il Sant’Agata e fanno sperare il Marina di Ragusa. Pari tra Santa Maria e Licata: ai campani servono ancora 2 punti per la salvezza con ancora due match da recuperare.

Recupero 27ª giornata

ROTONDA – ACIREALE 0-1





Pozzebon al 29′ s.t.

Recupero 27ª giornata

SANTA MARIA – LICATA 1-1

Civilleri (L) al 39′ p.t.

Maggio (S) al 27′ s.t.

Recupero 29ª giornata

DATTILO – SANT’AGATA 2-0

Fragapane al 45′ p.t.

Terranova al 19′ s.t.

Recupero 29ª giornata

ROCCELLA – BIANCAVILLA 2-1

Coluccio (R) al 18′ s.t.

Liviera (R) al 21′ s.t.

Viglianisi (B) al 43′ s.t.