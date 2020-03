Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

GARE DEL 1/ 3/2020

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 1.200,00 U.S. SAVOIA 1908 Per avere propri sostenitori lanciato alcuni (5/6) accendini e un’asta di plastica all’indirizzo della panchina avversaria.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLLIO ANTONINO (PALMESE A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FEDERICO SALVATORE (MARSALA CALCIO A R.L.) Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.

MAESANO CARMELO (PALMESE A.S.D.) Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NOTO MARIO SANTO (CALCIO BIANCAVILLA 1990)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

GIUFFRIDA GIOVANNI (FOOTBALL CLUB MESSINA)

MBAYE IBRAHIME (ROCCELLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

D AUSILIO ALESSANDRO (F.C.GIUGLIANO 1928)

TARASCIO ANTONIO (F.C.GIUGLIANO 1928)

UNGARO GAETANO (MESSINA SSDARL)

MISALE SANTINO (PALMESE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

SABA ALFREDO (TROINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MAURO FRANCESCO (MARINA DI RAGUSA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BONACCORSI SAMUELE (CALCIO BIANCAVILLA 1990)

SCOPELLITI DEMETRIO (PALMESE A.S.D.)

CUCCINIELLO GIUSEPPE (SAN TOMMASO CALCIO)

COMPAGNO GIOVANNI (TROINA)