I problemi in casa Foggia sembrano non finire mai. Non bastano le diatribe societarie e la beffa portata dal Covid-19 relegandoci ad un secondo posto amaro in quarta serie. Dopo diversi mesi, come affermato dal presidente Roberto Felleca in una registrazione all’interno della trasmissione calcistica “Kick Off” curata da Tiziano Errichiello, sono in arrivo pesanti sanzioni e squalifiche per il Club dei satanelli riconducibili alla gara interna di Coppa Italia Serie D contro la Turris. Al termine della gara i calciatori rossoneri assieme alle curve cantarono cori di supporto ai diffidati. La situazione dipende dalla multa pari a circa 50.000 euro da dividere tra i tesserati, squalifiche in arrivo tra le cariche societarie alle quali non manca all’appello l’attuale presidente del sodalizio rossonero.