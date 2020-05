Dopo la scelte della LND riguardo alle retrocessioni delle ultime quattro per un totale di 36 squadre, circa trenta società, come riporta “Il mattino” hanno designato il presidente del Grumentum Antonio Petraglia, nel ruolo di portavoce per dare avvio ad una lotta per far rivedere la decisione: «Abbiamo preparato una lettera diffida che sarà inviata al presidente della Figc Gravina, invitandolo a non recepire la proposta della LND ed a valutare sotto il profilo giuridico la scelta fatta. In ogni caso porteremo avanti le nostre ragioni, dapprima al Collegio di Garanzia del Coni e poi anche al Tar e al Consiglio di Stato».