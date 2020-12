Il campionato di Serie C, come ormai noto, verrà trasmesso anche su Sky Sport. Anche Vibonese-Palermo, sarà trasmessa dall’emittente. Ecco il programma completo:



“Si rende noto che le sotto indicate gare saranno trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY in modalità pay per view.







SABATO 19 DICEMBRE 2020

GIRONE A

CARRARESE – ALBINOLEFFE Ore 15.00 Eleven OTT

Sky Sport 252

GIRONE B

CESENA – SAMBENEDETTESE Ore 15.00 Eleven OTT

Sky Sport 253

TRIESTINA – PERUGIA Ore 15.00 Eleven OTT

Sky Sport 254

GIRONE C

CATANZARO – JUVE STABIA Ore 17.30 Eleven OTT

Sky Sport 253

TERAMO – CAVESE Ore 17.30 Eleven OTT

Sky Sport 252

217/359

DOMENICA 20 DICEMBRE 2020

GIRONE A

PONTEDERA – JUVENTUS U23 Ore 17.30 Eleven OTT

Sky Sport 252

GIRONE B

GUBBIO – PADOVA Ore 15.00 Eleven OTT

Sky Sport 255

MODENA – A.J. FANO Ore 17.30 Eleven OTT

Sky Sport 253

GIRONE C

POTENZA – CATANIA Ore 15.00 Eleven OTT

Sky Sport 256

VIBONESE – PALERMO Ore 15.00 Eleven OTT

Sky Sport 257

CASERTANA – VITERBESE Ore 17.30 Eleven OTT

Sky Sport 254″.