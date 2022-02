Bel successo del Latina nel match del Girone C iniziato alle 14:30. I nerazzurri pigano 3-1 la Turris con le reti di Sane, Carletti su rigore e, nel finale, Barberini. Per i biancorossi in rete Nunziante. Pareggio per 1-1 nella gara del Girone A tra Albinoleffe e Triestina, a StClair per gli alabardati ha risposto Tomaselli per i padroni di casa.