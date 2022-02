Come si legge su “TMW” dopo la fine dell’avventura a Parma Simone Iacoponi, difensore classe 1987, è alla ricerca di una nuova avventura. A tal proposito sul giocatore toscano sono emerse tre possibilità in Serie C che portano a Catania, Pistoiese e Teramo. Per quanto riguarda la Serie B non è da sottovalutare l’ipotesi della Reggina di Roberto Stellone.