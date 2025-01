Serie C: Ternana si impone in rimonta, Pescara e Rimini si annullano. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone B

Nel Girone B, la Ternana ha ribaltato il risultato contro il Gubbio, vincendo 2-1 grazie ai gol di Ciccarelli e Romeo, rispettivamente al 43′ e poco prima dell’intervallo, nonostante il tardivo tentativo di rimonta del Gubbio con un gol all’82’. In un altro incontro, Pescara e Rimini non sono andati oltre lo 0-0, un risultato che riflette una partita equilibrata e senza grandi occasioni. Infine, il Pontedera ha ottenuto una vittoria esterna per 0-1 contro il Sestri Levante, con un gol decisivo di Ianesi al 69′.

Ecco la classifica aggiornata:

Ternana – 45

Entella – 44

Pescara – 42

Torres – 39

Vis Pesaro – 36

Arezzo – 36

Rimini – 30

Pineto – 28

Perugia – 27

Pianese – 26

Ascoli – 26

Capri – 26

Campobasso – 26

Gubbio – 25

Pontedera – 24

Spal – 23

Lucchese – 19

Milan U23 – 17

Sestri Levante – 16

Legnago Salus – 14