Sono appena state diramate le formazioni ufficiali del match tra Teramo e Juve Stabia, sfide valida per la 7^ giornata del campionato di serie C Girone C. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Teramo (4-2-3-1): Lewandowski; Pinzauti, Diakitè, Piacentini, Tentardini; Lasik, Ilari; Mungo, Arrigoni, Santoro; Cappa. A disp. Valentini, Di Matteo, Iotti, Trasciani, Di Francesco, Bunino, Gerbi, Birligea. All.: Paci





Juve Stabia (4-3-3): Tomei; Garattoni, Allievi, Troest, Rizzo; Vallocchia, Berardocco, Codromaz, Mastalli, Romero, Bubas. A disp. Maresca, Lazzari, Bovo, Mulè, Volpicelli, Scaccabarozzi, Fantacci, Orlando. All. Padalino.