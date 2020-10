Queste le formazioni ufficiali di Teramo-Casertana, incontro valido per la quinta giornata del girone C di Serie C, a partire dalle ore 20.30:

Teramo (4-2-3-1): Lewandowski; Lasik, Piacentini, Iotti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Mungo, Costa Ferreira; Pinzauti. A disposizione: Valentini, Trasciani, Cappa, Di Francesco, Celentano, Birligea, Di Matteo, Viero, Bunino. Allenatore: Massimo Paci





Casertana (4-4-2): Dekic; Hadziosmanovic, Konate, Carillo, Valeau; Bordin, Izzillo, Icardi, Setola; Cuppone, Matarese. A disposizione: Zivkovic, Avella, Petito, Buschiazzo, Petruccelli, De Sarlo, Matese, Varesanovic, De Lucia. Allenatore: Federico Guidi

Arbitro: Mattia Caldera della sezione di Como (Poma-Cortese; IV: Marchioni)