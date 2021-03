Serie C: squalifica ridotta per Tounkara e Bianco

Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha reso noto di aver ridotto le squalifica di Tounkara Manadou e di Raffele Bianco. Ecco il comunicato:

“La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da: Stefano Palazzi Presidente Daniele Cantini Componente Fabio Di Cagno Componente relatore Franco Granato Rappresentante A.I.A. ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata il 5 marzo 2021 a seguito del reclamo numero RG 109/CSA/2020-2021 proposto dalla societĂ U.S. Viterbese 1908 S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Tounkara Tounkara Manadou seguito gara Bisceglie/Viterbese del 17.02.2021 il seguente DISPOSITIVO accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da: Stefano Palazzi Presidente Daniele Cantini Componente Fabio Di Cagno Componente relatore Franco Granato Rappresentante A.I.A. ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata il 5 marzo 2021 a seguito del reclamo numero RG 111/CSA/2020-2021 proposto dal calc. Bianco Raffaele avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Catania/Bari del 21.02.2021 il seguente DISPOSITIVO accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara”.