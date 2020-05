Secondo quanto riporta “Tuttoc.com”, si registra una nuova proposta da portare in FIGC il 5 giugno elaborata dalla terza serie. Si tratta di promuovere in Serie B le prime di ogni gironi, facendo retrocedere le ultime: ovvero Gozzano, Rimini, Rieti e Rende. Naturalmente, la posizione dei club non è favorevole, con quest’ultimi intenzionati a difendersi in ogni sede. Per la decisione della quarta promossa in B, verranno disputati i play-off, mentre per decidere le altre retrocesse in D i play-out.