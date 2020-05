Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, ecco qui di seguito le parole del direttore sportivo del Novara, Orlando Urbano: «Il Direttivo ha evidenziato quanto sia stato detto nel Consiglio Federale precedentemente da Gravina. Tutti i campionati devono avere promosse e retrocesse, anche per rispettare le direttive Uefa. Ritengo che sia da valutare un protocollo più snello per quanto riguarda la Serie C, altrimenti sarà difficile per tutti».

Il Novara disputerà i play-off?

«Certo, siamo pronti. Abbiamo Novarello che è la struttura migliore e più bella d’Italia e che ci permette di essere già organizzati per la ripresa. La società ha già iniziato le visite mediche e ora attendiamo un protocollo più attuabile per riprendere gli allenamenti di gruppo».

In coda, continuano a cambiare le decisioni sulle retrocessioni

«Purtroppo l’evoluzione del Coronavirus ha accorciato i tempi e tutte le decisioni da prendere sono in continua evoluzione. L’importante è prendere una decisione che sia meno dannosa per tutti e più meritocratica possibile».

Il calcio italiano ha bisogno di riforme?

«Se avessero dato poteri straordinari a Gravina, anche per le riforme, sono convinto che sarebbe stato il momento giusto per migliorare tante cose e la sua visione lungimirante avrebbe aiutato tutti. Vedremo se ci saranno novità già dall’anno prossimo. Attendiamo sviluppi positivi al più presto, in ogni caso il Novara si farà trovare pronto».