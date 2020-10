L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la 6^ giornata di Serie C. Di seguito le scelte per il Girone C con nell’ordine arbitro, assistenti e quarto uomo:

CALCIO CATANIA S.P.A. – TERNANA CALCIO





Matteo Marcenaro

Genova

Claudio Gualtieri

Asti

Mattia Massimino

Cuneo

Mario Saia

Palermo

CASERTANA F.C. S.R.L. – CATANZARO 1929

Luigi Carella

Bari

Giuseppe Centrone

Molfetta

Paolo Laudato

Taranto

Mario Perri

Roma 1

MONOPOLI 1966 S.R.L. – BARI

Ermanno Feliciani

Teramo

Giuseppe Di Giacinto

Teramo

Giulio Basile

Chieti

Mattia Pascarella

Nocera Inferiore

PAGANESE CALCIO 1926 SRL – VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

Claudio Petrella

Viterbo

Alessandro Maninetti

Lovere

Orazio Luca Donato

Milano

Matteo Centi

Viterbo

PALERMO – TURRIS

Simone Galipo’

Firenze

Davide Meocci

Siena

Costin Del Santo Spataru

Siena

Daniele Rutella

Enna

POTENZA CALCIO S.R.L. – TERAMO CALCIO S. R. L.

Francesco Carrione

Castellammare di Stabia

Emilio Micalizzi

Palermo

Giuseppe Trischitta

Messina

Gianpiero Miele

Nola

VITERBESE – BISCEGLIE CALCIO 1913

Filippo Giaccaglia

Jesi

Massimiliano Bonomo

Milano

Vincenzo Adriano Catucci

Pesaro

Valerio Crezzini

Siena