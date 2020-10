L’AIA ha diffuso le designazioni arbitrali per la quarta giornata del girone C di Serie C. Il fischietto di Palermo-Avellino sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Riccardo Vitali di Brescia e Massimo Salvalaglio di Legnano. Il quarto uomo sarà Antonino Costanza di Agrigento.





In foto l’elenco completo: