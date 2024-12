Serie C: l’Entella vince 3-1 sul Pineto. La classifica aggiornata del Girone B

Termina la gara del Girone B di serie C tra Entella e Pineto.

L’Entella vince in rimonta contro il Pineto. Gli ospiti passano in vantaggio al 10’ con Schirone, ma un autogol di Hadziosmanovic al 17’ regala il pari ai liguri. Al 29’, Bariti porta avanti l’Entella, e al 71’ arriva il 3-1 definitivo. Una vittoria importante per i padroni di casa, che si confermano in grande forma.

Pescara – 39

Ternana – 39

Entella – 37

Torres – 32

Vis Pesaro – 32

Rimini – 27

Arezzo – 26

Pianese – 24

Campobasso – 24

Pineto – 23

Ascoli – 21

Gubbio – 21

Carpi – 21

Perugia – 19

Lucchese – 17

SPAL – 17

Pontedera – 16

Milan U23 – 16

Sestri Levante – 13

Legnago Salus – 12