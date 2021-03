Serie C: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 4 Marzo 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CAZZOLA RICCARDO (VIRTUSVECOMP VERONA ) perché‚ al termine della gara avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso e nell’ambito di reiterate proteste lo spingeva appoggiandogli le mani sul petto.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DELL ‘AGNELLO SIMONE (FOGGIA) per aver colpito con un calcio un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BORTOLETTI MIRKO (NOVARA) perché‚ al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, colpiva con un leggero buffetto sulla nuca un calciatore avversario.

DE RESPINIS ALESSANDRO AMED (PIACENZA) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MICELI MIRKO (AVELLINO)

CARLINI MASSIMILIANO (CATANZARO)

ZECCA GIACOMO (CESENA)

BOVE DAVIDE (NOVARA)

SIRIGNANO CIRO (PAGANESE)

MARCONI IVAN (PALERMO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MERLI SALA IVAN (LECCO) perché dalla panchina, quale calciatore sostituito protestava verso l’arbitro pronunciando espressioni blasfeme (r. proc.fed.).

ZANINI MATTEO (PAGANESE) perché durante la gara pronunciava espressioni blasfeme (calc. riserva,r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

MASI ALBERTO (PRO VERCELLI )

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

DANGELO SANTO (AVELLINO) PINTO GIOVANNI (CATANIA)

TROEST MAGNUS (JUVE STABIA )

VALLOCCHIA ANDREA (JUVE STABIA )

RAFIA HAMZA (JUVENTUS )

CORBARI ANDREA (PIACENZA)

SOLERIO MATTHIAS (PISTOIESE)

FERRETTI DANIELE (RAVENNA)

RIZZO GIUSEPPE (TRIESTINA)

GIRAUDO FEDERICO (VIS PESARO)