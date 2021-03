Covid: statistica comune di Palermo, riprendono contagi

L’ufficio statistica del Comune di Palermo ha elaborato i dati forniti dall’Azienda sanitaria, relativamente all’andamento dei casi positivi al Covid 19 sia in cittĂ che in provincia. Dai dati risulta una preoccupante ripresa dei contagi sia nel breve che nel medio periodo preso in considerazione.

E’ stata analizzata la situazione dal 2 febbraio al 2 marzo e anche dal 19 ottobre al 2 marzo. I positivi alla data al 2 febbraio erano circa 15mila, mentre il 2 marzo erano 13.029 in tutta l’area metropolitana, di cui circa 11.427 nella cittĂ di Palermo. A Bagheria i casi sono 236, a Carini 188, a Termini Imerese 147, a San Giuseppe Jato 85 e a San Cipirello 69, queste ultime due zone rosse. (ANSA).