Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 15 Febbraio 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 13 E 14 FEBBRAIO 2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SILVESTRO VINCENZO (MANTOVA) per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FUMAGALLI ERMANNO (FOGGIA) per avere commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

BONALUMI SIMONE (GIANA ERMINIO) per aver giocato il pallone con le mani impedendo la segnatura di una rete.

PIACENTINI MATTEO (TERAMO) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PETRUCCI ANDREA (FERALPISALÒ)

GUCCIONE FILIPPO (MANTOVA)

VITTURINI DAVIDE (TERAMO)

DA DALT FRANCO (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

BULEVARDI DANILO (LEGNAGO SALUS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

SAPORETTI LORENZO (PRO PATRIA)

CURCIO FELIPE (PADOVA)

VAROLI FABIO (CARPI)

MATESE MATTIA (CASERTANA)

ARRIGONI TOMMASO (COMO)

SQUILLACE TOMMASO (PAGANESE)

LUPERINI GREGORIO (PALERMO)

PEZZI ENRICO (PISTOIESE)