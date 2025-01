Serie C: l’Audace Cerignola supera il Giugliano 3-1

Nel Girone C, il Cerignola Audace ha mostrato una performance impressionante superando il Giugliano con un convincente 3-1. Dopo un primo tempo equilibrato, con gol di Paolucci per il Giugliano e Padula per l’Audace, la squadra ospite ha preso il comando nel secondo tempo. Coccia ha portato in vantaggio il Cerignola al 52′, mentre Volpe ha sigillato la vittoria con un terzo gol all’85’, confermando la superiorità del suo team e assicurando i tre punti in trasferta.

Monopoli – 44 punti

Benevento – 43 punti

Audace Cerignola – 42 punti

Avellino – 37 punti

Crotone – 36 punti

Potenza – 36 punti

Picerno – 32 punti

Giugliano – 31 punti

Catania – 31 punti

Trapani – 29 punti

Cavese – 28 punti

Sorrento – 28 punti

Altamura – 27 punti

Latina – 26 punti

Foggia – 25 punti

Juventus U23 – 24 punti

Casertana – 20 punti

ACR Messina – 19 punti

Turris – 12 punti

Taranto – 3 punti