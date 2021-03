Sono terminate le gare, valide per la tredicesima giornata di ritorno di Serie C, in campo alle ore 17.30.

Nel Girone A pari a reti bianche per Lecco e Pro Sesto mentre cade a Piacenza la capolista Como. Nel Girone B pokerissimo per il Matelica sulla Fermana e pari ad occhiali nello scontro salvezza Arezzo-Imolese.





Nel Girone C blitz della Virtus Francavilla del neotecnico Colombo a Teramo e successo della Casertana nel derby contro la Cavese (che chiude in nove uomini).