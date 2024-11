Serie C: il Renate vince a Trieste. Vittoria esterna anche per il Vicenza. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone A

Si sono concluse le partite del Girone A di Serie C, con risultati che hanno regalato emozioni fino agli ultimi minuti.

Triestina-Renate 0-1

Il Renate conquista i tre punti con una vittoria di misura in trasferta. A decidere la gara è il gol di Vassallo all’84’, bravo a sfruttare una delle poche occasioni della partita. La Triestina, nonostante l’impegno, non riesce a evitare la sconfitta, lasciando il “Nereo Rocco” a mani vuote.

Union Clodiense-Vicenza 1-2

Il Vicenza parte fortissimo, andando in doppio vantaggio nei primi dieci minuti grazie a Carraro (3’) e Della Morte (10’). L’Union Clodiense, però, non si arrende e accorcia le distanze con Biondi al 65’. Nonostante il forcing finale, i padroni di casa non riescono a completare la rimonta, consegnando la vittoria agli ospiti.

Ecco la classifica aggiornata:

Padova – 38

L.R. Vicenza – 37

FeralpiSalò – 28

Trento – 26

Alcione Milano – 25

Lumezzane – 25

Renate – 24

Atalanta U23 – 23

Novara – 21

Virtus Verona – 20

Lecco – 19

AlbinoLeffe – 18

Giana Erminio – 18

Arzignano – 15

Caldiero Terme – 15

Pro Patria – 15

Pro Vercelli – 15

Pergolettese – 13

Union Clodiense – 13

Triestina – 6