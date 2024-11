Serie C: Arezzo sconfitto in casa del Perugia. La Vis Pesaro vince a Rimini. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone B

Nel Girone B, le gare di oggi hanno visto il Perugia confermare la propria solidità, mentre la Vis Pesaro porta a casa un prezioso successo esterno.

Perugia-Arezzo 2-0

Vittoria convincente del Perugia al “Curi”, che supera l’Arezzo con un netto 2-0. A sbloccare la partita è stato Di Maggio al 12’, mentre Montevago ha messo il sigillo finale all’83’ con una rete che chiude i giochi. Gli umbri confermano così il loro ottimo momento di forma.

Rimini-Vis Pesaro 0-1

Successo di misura per la Vis Pesaro, che espugna Rimini grazie al gol di Coppola al 45’. La rete allo scadere del primo tempo si rivela decisiva in una partita equilibrata, dove i padroni di casa non sono riusciti a trovare il pareggio nonostante gli sforzi nella ripresa.

Ecco la classifica aggiornata del Girone B:

Pescara – 36

Ternana – 30

Entella – 30

Torres – 29

Vis Pesaro – 26

Arezzo – 25

Pianese – 23

Campobasso – 23

Gubbio – 21

Rimini – 21

Carpi – 18

Perugia – 18

Pineto – 17

Lucchese – 14

Spal – 14

Pontedera – 13

Ascoli – 12

Milan U23 – 11

Sestri Levante – 11

Legnago Salus – 8