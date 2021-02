Le gare si disputeranno nella giornata di domenica (eccetto quelle dei turni infrasettimanali e della 15a giornata di ritorno) con anticipi e posticipi nelle giornate di sabato e lunedì. Saranno disputate sei gare in anticipo il sabato (due per girone) e una gara in posticipo il lunedì. I turni infrasettimanali si disputeranno nella giornata di mercoledì. Le società in campo nei posticipi del lunedì disputeranno le rispettive gare del turno infrasettimanale immediatamente successivo nella giornata di giovedì. Saranno inoltre disputate tre gare in anticipo il martedì (una per girone). Nelle giornate successive ai turni infrasettimanali non saranno programmate gare in anticipo al sabato. Le gare del Campionato Serie C sono state programmate alle ore 12.30, alle ore 15.00, alle ore 17.30 e alle ore 20.30. Si precisa che le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro, per esigenze organizzative e/o di trasmissione audiovisiva.

PROGRAMMAZIONE 18a E 19a GIORNATA DI RITORNO

La Lega ha disposto che le gare delle ultime DUE giornate del Campionato Serie C abbiano contemporaneo inizio relativamente ad ogni singolo girone.





DIRETTE AUDIOVISIVE

Le immagini di tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming, con modalità ad accesso condizionato, sulla piattaforma di Eleven Sports. Si rende noto che, per l'11a , 12 a, 13 a, 14a , 16 a e 17 a giornata di ritorno, sono già state individuate le gare che saranno trasmesse, in chiaro, su Rai Sport (Com. Uff. n. 327/DIV del 23.02.2021) e, in modalità pay per view, su Sky. Le dirette audiovisive delle gare della 15a , 18a e 19a giornata di ritorno saranno rese note con successivo comunicato ufficiale.

CAMPIONATO SERIE C – GIRONE DI RITORNO

Si riporta il programma gare dall’11 a alla 19a giornata di ritorno nelle date e con i relativi orari.

11a GIORNATA RITORNO – 13-14-15 MARZO 2021

GIRONE C

CASERTANA BISCEGLIE Domenica Ore 15.00

CATANIA TERAMO Sabato* Ore 12.30 Sky

CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA Sabato* Ore 15.00

FOGGIA CAVESE Domenica Ore 15.00 Sky

JUVE STABIA TURRIS Domenica Ore 15.00

MONOPOLI AVELLINO Sabato Ore 15.00 Sky

PAGANESE PALERMO Domenica Ore 12.30 Sky

POTENZA VIBONESE Sabato Ore 17.30 Sky

TERNANA BARI Sabato* Ore 15.00 Riposa: VITERBESE (*)

Anticipo disposto a ratifica della richiesta congiunta delle società interessate.

12a GIORNATA RITORNO – 16-17-18 MARZO 2021

GIRONE C

AVELLINO POTENZA Mercoledì Ore 20.30 Rai Sport

BARI CASERTANA Mercoledì Ore 17.30 Sky

BISCEGLIE PAGANESE Mercoledì Ore 20.30

CAVESE CATANZARO Mercoledì Ore 17.30

TERAMO TERNANA Mercoledì Ore 20.30

TURRIS CATANIA Mercoledì Ore 15.00 Sky

VIBONESE MONOPOLI Martedì Ore 17.30 Sky

VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA Mercoledì Ore 20.30 Sky

VITERBESE JUVE STABIA Mercoledì Ore 17.30

Riposa: PALERMO

13a GIORNATA RITORNO – 20-21-22 MARZO 2021

GIRONE C

CASERTANA CAVESE Domenica Ore 17.30

CATANIA AVELLINO Domenica Ore 12.30 Sky

CATANZARO BARI Domenica Ore 15.00 Sky

FOGGIA VITERBESE Domenica Ore 15.00

MONOPOLI PALERMO Sabato Ore 15.00 Rai Sport

PAGANESE JUVE STABIA Domenica Ore 20.30 Sky

POTENZA BISCEGLIE Domenica Ore 15.00

TERAMO VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 17.30 Sky

TERNANA VIBONESE Domenica Ore 15.00

Riposa: TURRIS

14a GIORNATA RITORNO – 27-28-29 MARZO 2021

GIRONE C

AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 15.00

BARI PAGANESE Sabato Ore 17.30 Sky

BISCEGLIE TERNANA Domenica Ore 15.00

CAVESE CATANIA Sabato Ore 15.00 Sky

MONOPOLI CASERTANA Domenica Ore 15.00

PALERMO FOGGIA Lunedì Ore 21.00 Rai Sport

TURRIS CATANZARO Domenica Ore 17.30 Sky

VIBONESE TERAMO Domenica Ore 12.30 Sky

VITERBESE POTENZA Domenica Ore 15.00 Sky

Riposa: JUVE STABIA

15a GIORNATA RITORNO – 03 APRILE 2021

GIRONE C

CASERTANA PALERMO Sabato Ore 12.30

CATANIA VITERBESE Sabato Ore 15.00

CATANZARO BISCEGLIE Sabato Ore 17.30

FOGGIA MONOPOLI Sabato Ore 20.30

POTENZA JUVE STABIA Sabato Ore 17.30

TERAMO TURRIS Sabato Ore 15.00

TERNANA AVELLINO Sabato Ore 15.00

VIBONESE BARI Sabato Ore 15.00

VIRTUS FRANCAVILLA CAVESE Sabato Ore 15.00

Riposa:PAGANESE

16a GIORNATA RITORNO – 10-11-12 APRILE 2021

GIRONE C AVELLINO BARI Sabato Ore 17.30 Sky

BISCEGLIE VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 17.30 Sky

CATANIA POTENZA Domenica Ore 15.00

CAVESE TERAMO Domenica Ore 12.30 Sky J

UVE STABIA CATANZARO Domenica Ore 15.00 Sky

MONOPOLI PAGANESE Domenica Ore 15.00

PALERMO VIBONESE Sabato Ore 15.00 Sky

TURRIS TERNANA Domenica Ore 15.00

VITERBESE CASERTANA Lunedì Ore 21.00 Rai Sport

Riposa: FOGGIA

17a GIORNATA RITORNO – 13-14-15 APRILE 2021

GIRONE C

BARI PALERMO Mercoledì Ore 15.00 Sky

CASERTANA JUVE STABIA Giovedì Ore 17.30 Sky

CATANZARO CATANIA Mercoledì Ore 17.30 Sky

CAVESE TURRIS Mercoledì Ore 20.30

FOGGIA PAGANESE Mercoledì Ore 20.30

POTENZA MONOPOLI Mercoledì Ore 17.30

TERAMO BISCEGLIE Mercoledì Ore 17.30

VIBONESE AVELLINO Martedì Ore 17.30 Sky

VIRTUS FRANCAVILLA VITERBESE Giovedì Ore 17.30

Riposa: TERNANA

18a GIORNATA RITORNO – 18 APRILE 2021

GIRONE C

AVELLINO TERAMO Domenica Ore 17.30

BISCEGLIE VIBONESE Domenica Ore 17.30

CATANIA CASERTANA Domenica Ore 17.30

JUVE STABIA FOGGIA Domenica Ore 17.30

MONOPOLI TERNANA Domenica Ore 17.30

PAGANESE POTENZA Domenica Ore 17.30

PALERMO CAVESE Domenica Ore 17.30

TURRIS BARI Domenica Ore 17.30

VITERBESE CATANZARO Domenica Ore 17.30

Riposa: VIRTUS FRANCAVILLA

19a GIORNATA RITORNO – 25 APRILE 2021

GIRONE C

BARI BISCEGLIE Domenica Ore 20.30

CASERTANA PAGANESE Domenica Ore 20.30

CATANZARO MONOPOLI Domenica Ore 20.30

CAVESE AVELLINO Domenica Ore 20.30

FOGGIA CATANIA Domenica Ore 20.30

TERAMO VITERBESE Domenica Ore 20.30

TERNANA JUVE STABIA Domenica Ore 20.30

VIBONESE TURRIS Domenica Ore 20.30

VIRTUS FRANCAVILLA PALERMO Domenica Ore 20.30

Riposa: POTENZA