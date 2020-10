E’ appena terminato con il risultato di 4-1 il match tra Catania e Bari, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di serie C Girone C.





A decidere la gara sono le reti di Ciofani (aut. 10′), Di Cesare (40′), Claiton (aut. 50′), Montalto (64′) e (rig. 84′).