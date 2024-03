Serie C Girone C: un punto a testa e reti inviolate in Crotone-Casertana. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone C tra Crotone e Casertana. Così come nella prima frazione di gioco, terminata 0-0, anche nella ripresa il match rimane tendenzialmente equilibrato. Nessuno delle due formazioni riesce a far male all’altra e, dunque, il match termina 0-0.

Di seguito il finale e la classifica aggiornata:

Crotone-Casertana 0-0

CLASSIFICA

Juve Stabia 70

Benevento 61

Avellino 57

Picerno 54

Casertana 52

Taranto 50

Latina 48

Crotone 47

Giugliano 46

Foggia 45

Sorrento 42

Audace Cerignola 40

Messina 40

Potenza 40

Catania 39

Monopoli 33

Turris 33

Virtus Francavilla 30

Monterosi 27

Brindisi 15