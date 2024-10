Serie C Girone C: Trapani rimontato, contro il Monopoli termina 2 a 2. Pareggia anche il Potenza. Risultati e classifica aggiornata

Si sono concluse con i seguenti risultati le partite del Girone C di Serie C disputate alle ore 15 e valevoli per l’11esima giornata:

MONOPOLI-TRAPANI 2-2 (Lescano, Udoh, doppietta Vazquez)

CAVESE-POTENZA 0-0

Ecco la classifica aggiornata:

Benevento – 22

Monopoli- 19

Catania – 18

Audace Cerignola – 18

Trapani – 18

Picerno – 17

Giugliano – 17

Potenza – 17

Avellino – 16

Sorrento – 13

Crotone – 11

Casertana – 11

Turris – 11

Cavese – 11

Foggia – 10

Altamura – 10

ACR Messina – 9

Latina – 7

Taranto – 6

Juventus U23 – 6