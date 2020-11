Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Casertana ha reso noto che il match con la Vibonese, gara valida per la 10^ giornata di campionato, è stato rinviato a data da destinarsi. Ecco il comunicato:

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto

dell’istanza documentale presentata in data 05.11.2020 dalla società Vibonese;

delle comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Vibo Valentia Prot. n. 0046075 del 5 novembre 2020 nella quale si evidenzia “l’elevato numero di soggetti positivi al tampone per la ricerca biomolecolare di SARS CoV2, riscontrati tra i giocatori e lo staff della U. S. Vibonese Calcio SRL”;

della successiva comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Vibo Valentia Prot. n. 0046337 del 6 novembre 2020 nella quale si attesta che “un elevato numero di soggetti (22 soggetti tra i giocatori e lo staff e un soggetto esterno alla squadra ma in contatto con essa) sono risultati positivi al tampone per la ricerca biomolecolare di SARS-CoV-2 e dei quali uno si trova ricoverato per seri problemi di salute”;

dell’ulteriore comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Vibo Valentia Prot. n. 0046654 del 9 novembre 2020 nella quale si afferma che “persiste ancora una situazione grave di possibile diffusione della Covid-19 in seno al Sars-cov dei giocatori della Vibonese Calcio”; rilevato altresì 142/234

che nelle predette comunicazioni l’Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Vibo Valentia ha richiesto alla Lega l’adozione di idoneo provvedimento “a tutela e salvaguardia della salute pubblica onde evitare anche una maggiore propagazione dell’epidemia”; per quanto sopra evidenziato

dispone

che la gara Casertana-Vibonese in programma mercoledì 11 novembre 2020, Stadio “Alberto Pinto”, Caserta, venga rinviata a data da destinarsi”.