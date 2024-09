Serie C Girone C, rimpianti per il Trapani: due rigori sbagliati, contro la Juve Next Gen termina 1 a 1. La classifica aggiornata

Si è appena concluso con il risultato di 1 a 1 il match della quinta giornata del Girone C di Serie C tra Trapani e Juventus Next Gen. Il risultato non può che lasciar scontenti i padroni di casa, i quali sbloccano la partita al 13′ grazie al gol di Ciotti. Al 23′ i granata falliscono il raddoppio su calcio di rigore: dal dischetto si presenta Kanoute che spiazza il portiere ma spedisce il pallone in curva. Nella ripresa la rete di Guerra riporta il risultato sulla parità, ma gli uomini di Aronica hanno una grossa opportunità per ritornare in vantaggio. Altra chance dagli 11 metri e stavolta, dal dischetto, va Zuppel: la sua conclusione viene neutralizzata da Daffara. Il Trapani, dunque, non riesce a ottenere i tre punti e si divide la posta in palio con i bianconeri.

CLASSIFICA

Audace Cerignola 10*

Monopoli 10

Benevento 9*

Catania 8*

Picerno 8*

Sorrento 8

Potenza 7*

Crotone 6*

Latina 6

Trapani 6

ACR Messina 5

Foggia 5*

Cavese 5

Giugliano 5*

Juventus Next Gen 5

Turris 5

Casertana 4

Avellino 3

Altamura 3

Taranto 2

*Una partita in meno