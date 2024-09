Serie C Girone C: prima sconfitta per il Catania, il Giugliano vince 3-2. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone C tra Giugliano e Catania. Giugliano che si fa vedere in avanti fin dai primi minuti, fino a trovare la rete al 31′: assist di Padula per Ndjambé che a tu per tu con Adamonis spedisce alto l’occasione del vantaggio.

Il vantaggio arriva al 34′: segna Giorgione in spaccata e gialloblù avanti sul Catania 1-0. Nella ripresa, Verna accorcia le distanze per il Catania al 52′. Al 57′ segna ancora il Giugliano con Ndjambe, mentre Baldè all’81’ segna il gol del 3-1. Il secondo gol del Catania arriva con Montalto.

CLASSIFICA

Benevento 12

Picerno 11

Audace 11

Monopoli 10

Catania 8

Sorrento 8

Giugliano 8

Potenza 8

Crotone 6

Latina 6

Trapani 6

Messina 5

Cavese 5

Juventus 5

Turris 5

Foggia 5

Casertana 4

Avellino 3

Altamura 3

Taranto 2