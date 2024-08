Serie C Girone C: poche emozioni in Sorrento-Catania, il match termina 0-0. La classifica aggiornata

Termina il match valevole per il campionato di Serie C Girone C tra Sorrento e Catania. Il match rimane molto equilibrato con i padroni di casa che, nella prima frazione di gioco, gestiscono la sfera ma senza riuscire a far male agli avversari. Nel secondo tempo, però, è il Catania a portarsi in avanti con azioni offensive poco concrete. Sorrento e Catania si dividono la posta in palio nel match che termina 0-0.

CLASSIFICA

Audace Cerignola – 3

Giugliano – 3

Latina – 1

Casertana – 1

Catania -1

Sorrento -1

Juventus U23 – 0

Avellino – 0

ACR Messina – 0

Cavese – 0

Foggia – 0

Crotone – 0

Potenza – 0

Benevento – 0

Monopoli – 0

Trapani – 0

Turris – 0

Picerno – 0

Altamura – 0

Taranto – -1