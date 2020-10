Termina con il punteggio di 0-0 il match valido per la 5^ giornata del Girone C di Serie C quello tra Avellino e Juve Stabia. Ecco la classifica aggiornata:

Bari 10





Teramo 10

Turris 10

Ternana 9

Vibonese 8

Avellino 7

Juve Stabia 7

Catanzaro 7

Catania 6

Bisceglie 6

Potenza 4

Viterbese 4

Monopoli 4

Foggia 3

Casertana 2

Paganese 2

Cavese 1

Virtus Francavilla 1

Palermo 1