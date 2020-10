Marco Marchionni, allenatore del Foggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, soffermandosi anche sul Palermo:

«Quest’anno è un gran bel campionato. Ci sono squadre che vogliono ambire alla promozione. Sarà un campionato difficile. Il Bari è composto da giocatori forti, ma i nomi non contano, conta ciò che fai sul campo».





«Per quanto riguarda il Palermo non conoscendo tante dinamiche non mi sembra neanche giusto dare un giudizio. Chi parla del Palermo pensa sempre alla società gloriosa di qualche anno fa, ma poi si fanno i conti con la realtà. Certamente i rosanero hanno un solo punto e c’è qualcosa che non va, ma le cose bisogna viverle da dentro».