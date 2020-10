Triste record per il Palermo in questo girone C di Serie C.

Oltre i rosanero infatti, fino ad oggi, solo il Bisceglie era ancora a secco di gol.





La squadra pugliese, però, oggi ha vinto per 1-3 in casa del Foggia.

Il Palermo dunque, rimane l’unica squadra ancora a 0 nella casella dei gol segnati.