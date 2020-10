Secondo quanto si apprende da una nota dell’agenzia “Ansa”, la leggenda calcistica ceca Antonin Panenka è stato dimessa dall’ospedale dove era in cura dopo essere stato infettato da Covid-19, ha annunciato suo figlio mercoledì. “Ho preso mio padre all’ospedale questa mattina alle 11:00 e l’ho portato a casa”, ha detto Tomas Panenka al sito web Bohemians, il club di Praga dove ha giocato il celebre centrocampista e di cui è il presidente onorario. Panenka, 71 anni, era stato ricoverata in terapia intensiva in gravi condizioni la scorsa settimana dopo essere risultata positiva al coronavirus. “I suoi test ora sono negativi. Ha ancora la polmonite ma i medici dicono che non ha più bisogno di rimanere in ospedale”, ha aggiunto il figlio. L’ex calciatore 71enne era stato ricoverato nel reparto di cure intensive in condizioni molto gravi. Il mito del calcio ceco, è diventato famoso per il rigore calciato a cucchiaio in finale con la Germania agli Europei del 1976.